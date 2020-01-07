‏جامعة الجوف تدعو 1278 خريجًا وخريجة لاستلام وثائق تخرجهم بدءً من الخميس المقبل

فاطمة الرويلي(صدى):

أعلنت عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الجوف، موعد توزيع وثائق التخرج لجميع الطلاب والطالبات المتخرجين للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1440- 1441هـ.

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل د. ناصر العتيبي، أن عدد الطلاب والطالبات المتخرجين بكليات الجامعة المختلفة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي، يبلغ 1278 خريجًا وخريجة، منهم 435 خريج بسكاكا و341 خريجة بسكاكا و270 خريج بالقريات و100 خريجة بطبرجل و97 خريج بالقريات و20 خريجة بدومة الجندل و15 خريج بطبرجل.

ودعا د. العتيبي، جميع الطلبة الخريجين للفصل الدراسي الأول، لاستلام وثائق التخرج والسجلات الأكاديمية بكلياتهم، إعتبارًا من يوم الخميس الموافق 14 / 5 / 1441هـ.

وهنأ عميد القبول والتسجيل، الطلاب والطالبات المتخرجين بهذه المناسبة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في حياتهم العلمية والعملية.