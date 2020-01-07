شاهد .. عبدالله المنيف : كل ما يحويه متحف «طوب قابي» مسروق من المدينة المنورة
أوضح الدكتور عبدالله المنيف – عميد كلية السياحة والآثار في جامعة الملك سعود ، عن محاولات الأتراك الإصرار على الاستيلاء على بقايا ” الحجرة الشريفة ” ، في تجارب كثيرة ومريرة ، من أيام “فخري باشا”، حتى محاولة رجل تركي سرقة عمارة الحرمين الشريفين .
وأضاف الدكتور عبدالله ، خلال اتصال هاتفي ببرنامج ياهلا عبر قناة روتانا خليجية ، كل ما هو معروض من المخلفات النبوية في متحف “طوب قابي” مسروق من المدينة المنورة ، وأٌخذت بحجة المحافظة عليها ، وهذا الموضوع يتكرر ، فإذا كان للحفاظ عليها في ذلك الوقت لماذا لم يتم إرجاعها مرة أخرى .
زتابع المنيف : وأتذكر فخري باشا عندما كان حاكماً للمدينة للعثمانين خلال الحرب العالمية الأولى ، حاول عن طريق أُمناء مكتبة المحمودية في المدينة بأخذ حجة نقل المخطوطات من المدينة إلى اسطنبول ، ومنها إلى أوروبا ومنها لأمريكا وبقيت إلى اليوم .
د. عبدالله المنيف – عميد كلية السياحة والآثار في جامعة الملك سعود
تجربتنا مع الأتراك مريرة في إصرارهم على الاستيلاء على بقايا "الحجرة الشريفة" من أيام "فخري باشا"، وكل ما هو معروض في متحف "طوب قابي" مسروق من المدينة المنورة.#محاكمه_لص_اثار_الحرمين#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/9IpMC2YEvO
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 7, 2020
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 822 ] نشر منذ 32 دقيقة
القانون الدولي فيما يتعلق بطلب السعودية آثارها من تركيا يقف مع السعودية. ومصر استخدمت هذا واعادت الكثير من الآثار المصرية من دول أوربية.