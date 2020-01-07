شاهد .. عبدالله المنيف : كل ما يحويه متحف «طوب قابي» مسروق من المدينة المنورة

عادل الحربي(صدى):

أوضح الدكتور عبدالله المنيف – عميد كلية السياحة والآثار في جامعة الملك سعود ، عن محاولات الأتراك الإصرار على الاستيلاء على بقايا ” الحجرة الشريفة ” ، في تجارب كثيرة ومريرة ، من أيام “فخري باشا”، حتى محاولة رجل تركي سرقة عمارة الحرمين الشريفين .

وأضاف الدكتور عبدالله ، خلال اتصال هاتفي ببرنامج ياهلا عبر قناة روتانا خليجية ، كل ما هو معروض من المخلفات النبوية في متحف “طوب قابي” مسروق من المدينة المنورة ، وأٌخذت بحجة المحافظة عليها ، وهذا الموضوع يتكرر ، فإذا كان للحفاظ عليها في ذلك الوقت لماذا لم يتم إرجاعها مرة أخرى .

زتابع المنيف : وأتذكر فخري باشا عندما كان حاكماً للمدينة للعثمانين خلال الحرب العالمية الأولى ، حاول عن طريق أُمناء مكتبة المحمودية في المدينة بأخذ حجة نقل المخطوطات من المدينة إلى اسطنبول ، ومنها إلى أوروبا ومنها لأمريكا وبقيت إلى اليوم .