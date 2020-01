إيران ترد على الضربة الأمريكية بتحركات عسكرية تستهدف دول عربية

أعلن مسؤولون أمريكيون عن وجود تهديد بشن هجوم وشيك ضد أهداف أمريكية

ونقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين : أن هذا التأهب يعكس التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب الضربة الأمريكية بالطائرات دون طيار التي وقعت الأسبوع الماضي والتي أودت بحياة القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني.

وقد قال المسؤولون الأمريكيون أن الضربة ضد الجنرال نُفذت لمنع هجوم “وشيك” في المنطقة كان من شأنه أن يعرض حياة الأمريكيين للخطر.

وأوضحت CNN إن المخابرات الأمريكية “لاحظت أن إيران نقلت معدات عسكرية، بما في ذلك طائرات دون طيار وصواريخ باليستية، خلال الأيام القليلة الماضية” ، ووصف المسؤولون هذه التحركات أنها ربما تكون محاولة إيرانية لتأمين أسلحتها من ضربة أمريكية محتملة في عدد من الدول العربية، أو وضعها في مواقع لشن هجماتها الخاصة.

يُذكر أنه أصدرت الإدارة البحرية الأمريكية يوم الاثنين تحذيرا للسفن التجارية العاملة في الشرق الأوسط بأنه “لا تزال هناك إمكانية لاتخاذ إجراء إيراني ضد المصالح البحرية الأمريكية في المنطقة”.

US forces across the Middle East have been on high alert for possible Iranian drone attacks, according to two US officials. @barbarastarrcnn reports. https://t.co/KyIbiDH1nJ pic.twitter.com/tpdtBn7q5d

— New Day (@NewDay) January 7, 2020