شاهد .. جوع غفيرة تشيع جثمان خميس العويران لمثواه الأخير
شيعت جموع غفيرة عصر اليوم الثلاثاء ، لاعب المنتخب الوطني السابق خميس العويران إلى مثواه الأخير ، حيث توافدت الحشود لحي العزيزية لحضور مراسم الدفن بعد الصلاة عليه .
وكان نعى سعيد العويران، لاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق، عبر تغريده له بتويتر ، ابن عمه خميس العويران ، قائلاً ” البقاء لله.. ببالغ الآسى والحزن أنعي أخي وابن عمي الغالي خميس بن حمد العويران والذي وافاه الأجل وانتقل الى الرفيق الأعلى فجر هذا اليوم في رحلة صراعه الطويل مع المرض ” .
وأكد العويران ، أنه سيصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء ١٤٤١/٥/١٢ في جامع البواردي بحي العزيزية إنا لله و إنا إليه راجعون .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90600 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ,,