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شاهد .. جوع غفيرة تشيع جثمان خميس العويران لمثواه الأخير

شاهد .. جوع غفيرة تشيع جثمان خميس العويران لمثواه الأخير
ماجد محمد(صدى):

شيعت جموع غفيرة عصر اليوم الثلاثاء ، لاعب المنتخب الوطني السابق خميس العويران إلى مثواه الأخير ، حيث توافدت الحشود لحي العزيزية لحضور مراسم الدفن بعد الصلاة عليه .

وكان نعى سعيد العويران، لاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق، عبر تغريده له بتويتر ، ابن عمه خميس العويران ، قائلاً ” البقاء لله.. ببالغ الآسى والحزن أنعي أخي وابن عمي الغالي خميس بن حمد العويران والذي وافاه الأجل وانتقل الى الرفيق الأعلى فجر هذا اليوم في رحلة صراعه الطويل مع المرض ” .

وأكد العويران ، أنه سيصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء ١٤٤١/٥/١٢ في جامع البواردي بحي العزيزية إنا لله و إنا إليه راجعون .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 90600 ] نشر منذ 6 دقائق

الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ,,

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