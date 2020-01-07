4 تمارين للتخلص من رائحة الإبط  الكريهة 

أميرة خالد(صدى):

يلجأ الكثير من الأشخاص لاستخدام مزيلات العرق للتخلص من رائحة الإبط الكريهة، ولكن أصبحت بعض التمارين الرياضية تساهم بشكل كبير في التخلص من رائحة الإبط.

وتساعد التمارين على تنشيط الجسم والتخلص من الوزن الزائد، حيث أن زيادة الوزن عاملا من عوامل انبعاث رائحة الإبط الكريهة على الرغم من الاستحمام.

ونستعرض أبرز التمارين الرياضية التي تخلصك من رائحة الإبط الكريهة ومنها أولا.. نط الحبل: يعد من أفضل التمارين لتحريك الكتفين والذراعين وعضلات الظهر، وحرق الدهون المتراكمة في هذه المواضع.

ثانيا… ممارسة تمرين الضغط يومياً: من أفضل طرق التخلّص من رائحة الإبط، ولذا يمكنك أيضاً ممارسة تمارين الضغط الخاصة بالركبتين، وذلك بثني الركبتين ثم رفع الجسم لأعلى.

ثالثا.. تمرين المشي مع ثني الركبة في كل خطوة ورفع اليدين لأعلى.

رابعا.. تمارين شد عضلات البطن، بالاستلقاء على الأرض، ورفع الرأس والجذع لأعلى حتى وضعية الجلوس، ثم العودة بالجذع إلى وضعية الاستلقاء.