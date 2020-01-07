لجنة الاحتراف تعلن قائمة الوسطاء المعتمدين لديها للسنة الجديدة
أعلنت لجنة الاحتراف واوضاع اللاعبين قائمة أسماء الوسطاء المعتمدين لديها للسنة الجديدة والذين أنهو كافة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لذلك.
ووضعت اللجنة أسماء الوسطاء المعتمدين للتعامل معهم في الانتقالات وتسجيل اللاعبين لدى اللجنة.
وجاءت الأسماء على النحو التالي :
أحمد المزيني – غرم العمري – ناصر التويجري – عبدالله شعلان – صالح اليامي – علاء كعكي – بندر تكروني – عصام العبدلي – على الرماح – عمر العتيبي – وليد شريم – عادل دفتردار – فلاح العنزي – تركي العواد – إياد فريد – ناصر صباغ – عبدالرحمن خنين – يزيد النمر – وليد قاسم – عبد الحميد العبد الكريم – مؤيد بافيل – فهد بوعائشة – تركي المقيرن – يوسف الموينع – عبدالله المحمدي “.
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