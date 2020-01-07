أبل توفر وظائف شاغرة في 8 مدن بالمملكة

فاطمة المالكي(صدى):

اطلقت شركة أبل عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) ، وظائف شاغرة، للعمل بمسمى (مُستشار حلول – أبل) في 8 مدن بالمملكة (الرياض، والهفوف، والخرج، والدمام، وجدة، والجبيل، والخبر، والمدينة المنورة).

وقالت الشركة : إن الوظائف الشاغرة بمسمى : مُستشار حلول – أبل (Apple Solutions Consultant).

وأشارت الشركة إلى أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2020/01/07م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب:طريقة التقديم، ولمزيد من المعلومات ومعرفة بقية التفاصيل والشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:اضغط هنا