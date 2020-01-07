الرياض تحتضن مؤتمر الزهايمر الدولي الرابع

محمد السعران(صدى):

تحتضن عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض أواخر يناير الجاري مؤتمر الزهايمر الدولي الرابع والذي تنظمه الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ” الشريك الاستراتيجي الداعم للجمعية ” وتنطلق فعالياته خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير 2020م ، وذلك بمقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .

ويمثل هذا المؤتمر وللمرة الرابعة على التوالي مساعي الجمعية مع صناع القرار في خدمة المصابين بالمرض والمطالبة بشمول مرضى الزهايمر ضمن تصنيف الإعاقة وادراجهم ضمن القائمة التي تكفل للمريض واسرته كافة الحقوق والتشريعات ، والتي تواكب اهتمام وتوصيات الدولة أيدها الله بقضية الزهايمر والمصابين به وكبار السن ، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو وولي عهده الأمين (حفظهم الله) الذين يقدمون أشكال الدعم والمساندة لهذه القضية -التي نقلتها الجمعية من الهم الخاص إلى قضية مجتمع -، ولكل ما من شأنه خدمة قضايا الوطن والمواطن.

وتأتي مواكبة الجمعية مع الرؤية السديدة 2030 والتي وضعتها الجمعية من ضمن أولوياتها وخططها الاستراتيجية حيث عقدت الشراكات الاستراتيجية في عدد من القطاعات ومنهم الصحية والاجتماعية لبذل المزيد من الجهود في تقديم الرعاية والاهتمام بهذه الفئة الغالية، والتعامل مع مرض ألزهايمر في جميع مراحله، والعمل على إيجاد مجتمع واعي بهذا المرض من خلال متابعتنا ودعمنا للبحوث العلمية الخلاقة.

ويهدف المؤتمر إلى خدمة المصابين بالمرض الزهايمر ، الواقع والمأمول وكافة مجالات الوقاية والرعاية، وتعميق مفهوم الشراكات والتعاون على المستويات كافة، إضافة إلى بحث سبل تحسين حياة المصابين بألزهايمر، ويتضمن المؤتمر خمسة محاور رئيسية هي: كيفية التعامل مع المريض في المراحل المتقدمة، وأهمية الوقاية من المرض، وتطوير مجالات العلاج والأدوية، والجانب القانوني للمريض وأسرته، وأخيراً أهمية التشخيص ومراحله.

ويشارك في المؤتمر نخبة من العلماء، والباحثين، والأكاديميين، والخبراء في مجال البحث العلمي من المملكة وخارجها كما يصاحب المؤتمر محاور تفاعلية لمراحل المرض وأركان حسية لوجستية للمؤتمر، والاتفاقيات والشراكات، كما سيتم تكريم عدد من الجهات والشخصيات الداعمين لرسالة الجمعية والمساندين لأنشطتها وبرامجها المختلفة.

وللمشاركة في المؤتمر، تهيب الجمعية بالراغبين في التسجيل من المختصين والمهتمين والعاملين في الحقل الصحي ومراكز رعاية كبار السن وغيرها من الجهات ذات العلاقة، تعبئة استمارة التسجيل في الرابط الموجود على شبكة الإنترنت (www.alz.org.sa) الخاص بالمؤتمر.