ريال مدريد بالتاريخ والنجوم يصطدم بطموحات فالنسيا

محمد السعران(صدى):

تنطلق غدًا الأربعاء 8 يناير 2020 منافسات كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمحافظة جدة بنظامها الجديد بمشاركة أربعة فرق إسبانية لأول مرة، وهي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا، وذلك خلال الفترة من 8-12 يناير الجاري، حيث يأتي هذا الحدث الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة ضمن مبادرة استضافة الفعاليات التي تندرج تحت برنامج ” جودة الحياة “.

وسيحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة يوم الغد المواجهة الأولى التي ستجمع ريال مدريد وفالنسيا، وذلك عند الساعة 10:00 مساء بتوقيت المملكة، حيث يأمل ريال مدريد في تجاوز خصمه العنيد فالنسيا والوصول إلى المباراة النهائية من البطولة، بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي يسعى إلى وضع بصمة قوية له في أول ألقاب الموسم الكروي الحالي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بنسخته الحالية برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف خلف المتصدر وغريمه التاريخي برشلونة، وكان قد حقق انتصارًا مهمًّا أمام فريق خيتافي بنتيجة 3-0.

فيما يسعى فالنسيا لإعادة لقبٍ مهم غاب عن خزائنه نحو 20 عامًا من خلال التأهل إلى النهائي عبر بوابة ريال مدريد، حيث يعود تاريخ تتويجه الأخير والوحيد بلقب كأس السوبر الإسباني إلى عام 1999م، في حين كان قد خسر 3 ألقاب أخرى في مناسبات ماضية.

وعلى الرغم من تواجد فالنسيا في المركز السادس على سلم ترتيب ” الليغا ” هذا الموسم برصيد 31 نقطة، إلا أنه يعيش فترة مميزة على صعيد النتائج، حيث يدخل منافسات كأس السوبر على الأراضي السعودية بعد أن حقق فوزًا ثمينًا أمام منافسه إيبار في منافسات الدوري هناك بنتيجة 1-0، فضلًا عن ضمان وجوده ضمن فرق النخبة بأوروبا في دور الـ16 من مسابقة دوري الأبطال.

وكانت بعثتا فريقي ريال مدريد وفالنسيا قد وصلتا في وقت متأخر فجر اليوم إلى صالة الطيران الخاص بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، على أن يجريا اليوم مرانين رئيسين تأهبًا لخوض معترك السوبر الإسباني.