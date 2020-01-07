شاهد.. تفاصيل محاولة فتاة الانتحار من أعلى مبني في الرس

علي القحطاني(صدى):

كشف تقرير إخباري بقناة الإخبارية ، حيثيات محاولة فتاة في العقد الثاني الانتحار من مبني تحت الإنشاء بمحافظة الرس .

وأكد مراسل الإخبارية في الرس : أنه تم نقل الفتاة إلى مستشفى الرس ، وبينت الفحوصات أنها لم تتعرض لاذى جراء محاولاتها إيذاء نفسها .

واشار إلى أن وحدة الحماية الاجتماعية باشرت الحالة ووقفت على حيثياتها وتأكد من عدم وجود أي عنف أو أذى تعرضت له الفتاة ، مُضيفاً : “لازالت الفتاة ترقد بالمستشفى بين أسرتها، كما أن فريق وحدة الحماية لا يزال يتابع الحالة ويقدم له الاستشارة”.

وحول كونها متزوجة، أفاد المراسل أنه لا يوجد معلومة مؤكدة حول ذلك خاصة أن عمرها لم يتعدَ الـ20 عاماً، مشدداً على أنها لم تتعرض لأي أذى أو عنف بعكس ما تم تداوله.