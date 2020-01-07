شركة الاتصالات المتكاملة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات المتكاملة عن وظائف تقنیة شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسمیات التالیة ( ُمحلل نظم تقنیة المعلومات، ُ ومھندس حاسب آلي)، عبر (برنامج دعم التوظیف لرفع المھارات).

وأشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسیة، ودرجة البكالوريوس أو ما يعادلھا في تخصص (ھندسة الحاسب، ولا يشترط وجود خبرة سابقة.

محلل نظم تقنیة المعلومات (للجنسین – وظیفتان ) لمعرفة التفاصيل هنا .

مھندس حاسب آلي (للجنسین – وظیفتان ) هنــا.