بالصور.. الأمير خالد بن سلمان يسلم ترامب رسالة من ولي العهد

نايف السالم(صدى):

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أمس الاثنين، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : بتوجيهات كريمة من سمو سيدي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، التقيت أمس بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاملًا رسالة من سموه.

وأضاف: كما بحثت مع فخامته أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.