بالصور.. الأمير خالد بن سلمان يسلم ترامب رسالة من ولي العهد
التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أمس الاثنين، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : بتوجيهات كريمة من سمو سيدي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، التقيت أمس بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاملًا رسالة من سموه.
وأضاف: كما بحثت مع فخامته أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
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