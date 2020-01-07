بومبيو: سليماني مسؤول عن مجازر في سوريا والعراق

وكالات(صدى):

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، اليوم الثلاثاء ، مسؤولية المجازر التي حدثت في سوريا والعراق لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

مؤكدا أن إيران لها علاقات بعدد من التنظيمات الإرهابية في المنطقة ،وأن العقوبات الأمريكية جعلت النظام في إيران يعاني .

يأتي ذلك إثر عملية جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وآخرين، بينما توعدت طهران برد قاس على واشنطن.