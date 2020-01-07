واشنطن تعيد انتشار قواتها في بغداد استعدادا لمواجهة مليشيات إيران

وكالات(صدى):

أعلنت مصادر عسكرية في بغداد، أن القوات الأمريكية نفذت عملية محدودة اليوم الثلاثاء ، بإعادة انتشارها في مواقع قرب العاصمة العراقية؛ استعدادًا لمرحلة جديدة من المواجهة مع المليشيات الموالية لإيران بالعراق، بحسب موقع ” روسيا اليوم “.

وذكرت المصادر أن “القوات الأمريكية أخلت مواقع غير حصينة شمال العاصمة العراقية، ونقلت جنودًا ومعدات إلى قواعد عسكرية شمال بغداد وغربها “.

وذلك في ظل تزايد التهديدات الإيرانية للمصالح الأمريكية في العراق، بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.