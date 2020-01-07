مصر للطيران توضح سبب تعليق رحلاتها إلى بغداد

القاهرة(صدى):

أعلنت اليوم وزارة الطيران المدني المصرية تعليق رحلات الناقل الوطني “مصر للطيران” إلى بغداد اعتبار من الغد وحتى الجمعة المقبل، نظرا للظروف الراهنة ولحين استقرار الأوضاع الأمنية في المدينة.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني المصرية باسم عبد الكريم، في بيان اليوم الثلاثاء: “نظرا للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية، التي تمر بها مدينة بغداد العراقية، فقد تقرر تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى بغداد اعتبارا من غد الأربعاء وحتى الجمعة، وذلك حفاظا على سلامة الركاب والطائرات، ولحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة”.

وأضاف البيان أن وزارة الطيران المصرية: “تتابع الموقف أولا بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقييم الوضع واتخاذ قرار استئناف الرحلات مرة أخرى عند تحسن الأوضاع الأمنية هناك”.

ويأتي قرار السلطات المصرية بعد أيام من عملية جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وآخرين، بينما توعدت طهران برد قاس على واشنطن.