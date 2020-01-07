وزير العدل اللبناني: سنتخذ الخطوات اللازمة بشأن مذكرة الإنتربول للقبض على كارلوس

بيروت(صدى):

أوضح وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، أن النيابة اللبنانية تسلمت نشرة من مكتب الإنتربول في اليابان، والمتعلقة بتوقيف المدير السابق لتحالف نيسان- ميتسوبيتشي- رينو، كارلوس غضن، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتسلم أي ملف يتعلق بمذكرة توقيف كارول زوجة غصن.

وقال سرحان إن ” النيابة العامة التمييزية تسلمت أصول النشرة الحمراء التي صدرت عن مكتب الإنتربول في اليابان، والمتعلقة بقضية المدير السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، وستباشر بإجراء المقتضى في ضوئها “.

وأضاف سرحان ” غصن مواطن لبناني وله الحق بالمعاملة على هذا الأساس من ناحية القضاء المختص والقوانين المرعية، وأن دخوله الى الأراضي اللبنانية هو قانوني، وبالتالي فإن إقامته على الأراضي اللبنانية تمت على هذا الأساس “.

وتابع ” الدولة اللبنانية، ممثلة بوزارة العدل، لم تتلق حتى الآن أي ملف يتعلق بمذكرة توقيف كارول زوجة غصن “.

ويذكر أن وسائل إعلام يابانية قد ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن ممثلي الادعاء أصدروا، مذكرة اعتقال لكارول غصن، زوجة كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان لاتهامها بالشهادة الزور.

وكان غصن قد فر إلى لبنان، بعدما أطلقت السلطات اليابانية سراحه بكفالة تمهيدا لمحاكمته بتهمة ارتكاب مخالفات مالية حيث أصبح هاربا دوليا بعدما تم الكشف، عن فراره إلى لبنان هربا مما وصفه بنظام قضائي ” فاسد ” في اليابان حيث يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.