حيلة بالمكياج للحصول على أسنان ناصعة البياض

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء التجميل ، إن الأسنان البيضاء تٌعد أحد أبرز عوامل جمال الوجه وتميز الملامح ، ولهذا عادة ما تذهبين إلى طبيب الأسنان من أجل تخليصها من البقع الصفراء وغير ذلك من الشوائب.

وتابع الخبراء ، هناك بعض الحيل التي تلجأ إليها الفتيات ، إذا كانت تستعد لمناسبة في وقت قصير ، ومنها أن تطبقي على شفتيك أحمر شفاه بلون يحتوي على لمسة من الأزرق أو الأرجواني أو الوردي. فهذا يجعل أسنانك تبدو شديدة البياض. وفي المقابل تجنبي البرتقالي وأحمر شقائق النعمان والقرمزي.

ومن المفيد أيضاً أن تصنعي خلطة مبيضة في منزلك. ولهذا ننصحك بأن تمزجي القليل من بيكربونات الصودا مع كمية مناسبة من عصير الليمون وأن تبللي فرشاة الأسنان بالمزيج وتفركي أسنانك به لبضع دقائق ، وكرري هذه العملية 4 مرات شهرياً منعاً لأذية مينا الأسنان .