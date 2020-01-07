أمير تبوك يرعى تسليم 635 أسرة لوحدات الإسكان التنموي

محمود البلوي(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غداً الأربعاء حفل تسليم الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي مفاتيح وحداتهم السكنية بالمنطقة، واكتمال تسليم 635 أسرة لمساكنهم بالشراكة بين الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية بالمنطقة.

كما ستشهد المناسبة انضمام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز لمبادرة تطوع الإسكان، تحفيزا لتطوع الإسكان وللمساهمة بتحقيق أهداف رؤية المملكة للوصول الى مليون متطوع. وكذلك تكريم جمعيات المنطقة المساهمة بتسليم الأسر لمساكنهم، وفرق التطوع المشارك بالتسليم.

يذكر بأن سمو أمير المنطقة، يرأس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة والمناط بها تقديم الدعم اللازم لتلبية احتياج الأسر المستحقة بالإسكان التنموي من الوحدات السكنية من خلال التكامل والشراكة بين الإسكان التنموي والجمعيات وبمشاركة المتطوعين من أبناء المنطقة.