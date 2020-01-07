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إلهام الفضالة تلفت الأنظار بفيديو مؤثر تساعد فيه زوجها على التنقل

إلهام الفضالة تلفت الأنظار بفيديو مؤثر تساعد فيه زوجها على التنقل
خالد الظفيري(صدى):

لفتت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة ، الأنظار إليها وأثارت استحسان الجمهور عقب ظهورها بفيديو مؤثر برفقة زوجها .

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، إلهام وهي تسير في أحد الأماكن العامة إلى جانب ابنتها الصغرى وتقوم بدفع كرسي متحرك يجلس عليه زوجها الذي تعرض في وقت سابق لحادث سير مروع أدى لتحطم سيارته بالكامل .

وأشارت إلى أنها زوجة جيدة ولهذا تقوم بدفع كرسي زوجها وهو ما أثنى عليه الأخير ، ولفتت إلى أنهم يتوجهون لحضور فيلم سينمائي.


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