إلهام الفضالة تلفت الأنظار بفيديو مؤثر تساعد فيه زوجها على التنقل

خالد الظفيري(صدى):

لفتت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة ، الأنظار إليها وأثارت استحسان الجمهور عقب ظهورها بفيديو مؤثر برفقة زوجها .

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، إلهام وهي تسير في أحد الأماكن العامة إلى جانب ابنتها الصغرى وتقوم بدفع كرسي متحرك يجلس عليه زوجها الذي تعرض في وقت سابق لحادث سير مروع أدى لتحطم سيارته بالكامل .

وأشارت إلى أنها زوجة جيدة ولهذا تقوم بدفع كرسي زوجها وهو ما أثنى عليه الأخير ، ولفتت إلى أنهم يتوجهون لحضور فيلم سينمائي.