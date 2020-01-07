بالفيديو.. زوج هنادي الكندري يرد على الاتهامات الموجهة لهما: «أنا محافظ»

خالد الظفيري(صدى):

رد الفنان الكويتي محمد الحداد وزوج الفنانة هنادي الكندري على الاتهامات الموجهة لهما بعدم مراعاة العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع العربي.

وقال الفنان : “ يمكن في البدايات لكن إحنا حاليا صرنا قدوة لكثير من متابعينا.. وهادا شي حلو لما أكون أنا والمدام قدوة ”.

وأضاف : يمكن في الأول كان في انتقادات مشان أنا مخرج وهي فنانة ومن نفس الوسط والعين علينا.. يعني مهما سوينا لم نسلم من الانتقادات لكن لم يكن هناك انتقادات جارحة ”.

وتابع: “وفي ناس ضد قصة الحب النظيف.. ومو أنا أول واحد أو آخر واحد يتزوج حبيبته.. لكن أنا قدوة عشان في الآخر كنت إيجابي اتزوجت من اللي حبيتها.. ومعنى إني أكون قدوة لا يعني أن أكون مثالي ”.

وأكد أن الأشياء التي يقوم بنشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي طبيعية جدًا ولا يوجد بها شيء يخجل منه، معلقًا: “أنا محافظ على سبيل المثال ما صورت فراشي ”.

وأختتم قائلا: “ الجمهور ما يبي المشاهير يصوروا فراشهم ولكن يحب يشوف.. وأنا الحمد لله خبري من الله ومو محتاج أعمل مثل هذه الأشياء من أجل تحقيق مشاهدات عالية لربح المزيد من الأموال ”.