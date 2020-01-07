حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وتكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية قد تهطل منها امطار متفرقة. بينما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.