النيابة العامة توجه بتحريك دعوى ضد شخص وصف أهالي إحدى المحافظات بالخيانة

فهد القزيز(صدى):

أصدرت النيابة العامة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة أمراً بتحريك الدعوى الجزائية العامة ضد أحد الأشخاص لوصفة أبناء إحدى المحافظات بالخيانة استناداً للمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة مقطع فيديو وثق الواقعة ونسبته لمن ظهر به، والقبض عليه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وكان تم تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه إلقاء أحد الأشخاص لقصيدة شعبية في مناسبة عامة تنطوي على وصف أبناء إحدى المحافظات بالخيانة .

وأشار مصدر مسئول في النيابة العامة : إلى أن النيابة العامة تهيب في هذا الصدد بالتحلي بالروح الوطنية في مثل هذه التجمعات والحرص على الحفاظ على سلامة النسيج المجتمعي وتمتين اللحمة الوطنية كلمة وفعلا، ونبذ التعصب الفئوي والبعد عن الإساءة للآخرين، وعدم استخدام البذاءات اللفظية.