دراسة تحذر من مسكّن شائع قد يرتبط بإصابة الرجال بالعقم

أميرة خالد(صدى):

حذرت دراسة علمية ، من استخدام مسكن الألم على المدى الطويل دون وصفة طبية ، فقد يؤدى إلى قصور الغدد التناسلية، وهي حالة منتشرة بين كبار السن من الرجال، وترتبط بحدوث اضطرابات إنجابية وجسدية.

وقال الباحثون في الدراسة وفقا لمجلة «وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم» : إنه تتناول الدراسة هذه المسألة من خلال توسيع البيانات التي تبين الآثار المضادة للأندروجين في المسكنات، وتشير إلى أن مثل هذه المركبات قد تسبب مشكلات تناسلية لدى البالغين.

وأكد الدكتور ريتشارد كوينتون، كبير المحاضرين في علم الغدد الصماء بجامعة نيوكاسل: «تجمع هذه الدراسة التاريخية بين البحوث السريرية والبسيطة، على المستويين النسيجي والخلوي، لإظهار أن المسكن الشائع آيبوبروفين، يمكن أن يعيق إنتاج هرمون تستوستيرون في خلايا الخصية».

ويقول الباحثون إنه من الضروري استشارة الطبيب عند تناول الآيبوبروفين على المدى الطويل.