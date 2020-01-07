تحديد موعد أولى جلسات محاكمة اللص التركي بعد محاولته تهريب آثار الحرمين

نايف السالم(صدى):

أعلنت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، أن يوم الأربعاء الموافق 1441/5/27 موعداً للجلسة الأولى في محاكمة الوافد التركي الذي حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين.

يذكر أن النيابة العامة أحالت أمس ملف القضية للمحكمة الجزائية لمحاكمة اللص، حيث أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، أطاحت في شهر نوفمبر من عام 2019 بوافد من الجنسية التركية حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين.

وكان الوافد التركي تسلل إلى عمارة الحرمين الشريفين في منطقة “أم الجود”، محاولاً سرقة بعض الآثار القديمة، في الوقت الذي ألقت القبض عليه الجهات الأمنية بعد أن تم رصده عبر كاميرات المراقبة، وقبل أن يفر هارباً من الموقع.