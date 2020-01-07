إيران تهاجم تنظيم المملكة للحج وتفشل في تنظيم جنازة «سليماني»

طهران(صدى):

أعاد فشل إيران في تنظيم جنازة قاسم سليماني، هجومها على المملكة واتهامها بعدم قدرتها على تنظيم الحج إلى الأذهان.

وكانت إيران تحاول تشويه صورة المملكة عندما شنت حربا كلامية واسعة ضد السعودية على خلفية حادث التدافع الشهير.

وبعد سنوات يبدو أن إيران غير قادرة على تنظيم مجرد جنازة، وهو ما لا يقارن بحدث كبير مثل موسم الحج .

وأعلنت السلطات الإيرانية في النهاية تأجيل دفن جثة الإرهابي قاسم سليماني بعد حادث تدافع في مسقط رأسه بمدينة كرمان الإيرانية، الذي أسفر عن سقوط أكثر من 30 قتيلًا حسب ما أعلنه التليفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء.