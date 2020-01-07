وعد تثير السخرية .. بفيديو انتقادها لملابس المحجبات

الرياض(صدى):

نشرت الفنانة وعد ، مقطع فيديو جدديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عرضها لموجه من السخرية والانتقادات .

وانتقدت وعد في المقطع الملابس التي ترتديها بعض النساء المحجبات وعبرت عن استغرابها اختيار هؤلاء السروال الضيق ، قائلة : “اللي محجبة وتلبس بنطلون ضيق. إيش اسمو هذا؟”. واعتبرت أن المنظر مزعج ودعت من يفعلن هذا إلى احترام الحجاب.

وانطلقت على إثر انتشار الفيديو موجة واسعة من التعليقات وتراوحت الآراء بين من رأوا أنها على حق ومن انتقدوها خصوصاً أنها لا ترتدي الحجاب.