‏تراحم الجوف تصرف مساعدات نقدية وبطانيات ‏بمبلغ 124.750 ريال 

فاطمه الرويلي(صدى):

‏أنهت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الجوف ( تراحم ) صرف مساعدات نقدية للأسر المحتاجة والمسجلة لديها وكذلك بطانيات للأسر التي تسكن بمحافظة القريات.

‏وأوضح رئيس اللجنة الأستاذ حمود بن مشعل السهيان، أنه تم صرف مبلغ وقدره (111.000) فقط مئة وأحد عشر ألف ريال ، استفاد منها عدد(37) أسرة وبواقع (3.000) ثلاثة آلاف ريال للأسرة الواحدة، وذلك دعماً من الأمانة العامة للجنة .

‏كما صرفت اللجنة للأسر التي تسكن بمحافظة القريات عدد (250) بطانية ضمن برنامج كسوة الشتاء ، قدرت قيمتها الدفترية بمبلغ وقدره (13.750 ريال) استفاد منها عدد (83) أسرة .

‏ وأعرب السهيان باسمه ونيابه عن تراحم الجوف والمستفيدين منها بالشكر الجزيل للأمانة العامة للجنة والمحسنين الكرام على دعمهم للأسر المستفيدة من اللجنة داعياً أن يجزيهم خير الجزاء ويتقبل منهم وأن يخلف عليهم خير مما أنفقوا.

‏ كما تهيب اللجنة بالموسرين ورجال الأعمال والمحسنين بهذا البلد المعطاء لمد يد العون والمساعدة لهذه اللجنة لتفي بالتزاماتها نحو هذه الشريحة من مجتمعنا ، ولتتمكن من مساعدة الأسر المتبقية .