فتاة سعودية تثير ضجة بزواجها بأمريكي على الطريقة المدنية ( فيديو )

أميرة خالد(صدى):

نشرت فتاة سعودية تُدعى ” جوجو ” تقيم في أمريكا مقطع فيديو يوثق زواجها من شاب أمريكي على الطريقة المدنية ، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانتشار ظاهرة زواج الخليجيات من أجانب ، خاصة أنها جديدة على المجتمع الخليجي بشكل خاص.

وكانت أعلنت جوجو عن علاقتها بالشاب الأمريكي عبر إنستغرام في شهر ديسمبر الماضي، وكشفت أنها افتتحت الحساب لتعلن عن قصة حبها، معبرة عن سعادتها لعثورها على “توأم روحها” كما وصفته .

كما شاركت جمهورها فيديو تبادلها الوعود بينها وبين عريسها قبل ما يقارب الـ 7 أيام، ليتم تداوله خلال الساعات الماضية بكثرة بسبب الجدل الكبير الذي أثاره، لا سيما أنها تزوجت على الطريقة المدنية؛ ما يعني أن عريسها بقي على ديانته ولم يغيرها من أجل الارتباط الشرعي.