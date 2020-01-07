فتاة سعودية تثير ضجة بزواجها بأمريكي على الطريقة المدنية ( فيديو )
نشرت فتاة سعودية تُدعى ” جوجو ” تقيم في أمريكا مقطع فيديو يوثق زواجها من شاب أمريكي على الطريقة المدنية ، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانتشار ظاهرة زواج الخليجيات من أجانب ، خاصة أنها جديدة على المجتمع الخليجي بشكل خاص.
وكانت أعلنت جوجو عن علاقتها بالشاب الأمريكي عبر إنستغرام في شهر ديسمبر الماضي، وكشفت أنها افتتحت الحساب لتعلن عن قصة حبها، معبرة عن سعادتها لعثورها على “توأم روحها” كما وصفته .
كما شاركت جمهورها فيديو تبادلها الوعود بينها وبين عريسها قبل ما يقارب الـ 7 أيام، ليتم تداوله خلال الساعات الماضية بكثرة بسبب الجدل الكبير الذي أثاره، لا سيما أنها تزوجت على الطريقة المدنية؛ ما يعني أن عريسها بقي على ديانته ولم يغيرها من أجل الارتباط الشرعي.
عبدالله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 دقائق
كل ما اشوف خبر زي هذا اجد انو الخبر يفترض ان كل السعوديين لازم يتبعوا نفس العادات والتقاليد حقت اهل بريده.
كل واحد عهده عقل ويقدر يعمل اللي يصلح له.
واذا قلت لي العادات والتقاليد اقولك انا مع العادات والتقاليد ولكن لا تفترض ان البشر مثل السيارات تطلع منهم نفس النسخة.
ومن جهة اخرى، هناك من يتكلم عن العادات والتقاليد في العلن وفي السر يطارد في بنات الليل. فلا احد يحبكها بالعادات والتقاليد على خلق الله