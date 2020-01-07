أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع الارتقاء بالرعاية الصحية

فاطمه الرويلي(صدى):

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة, اليوم الاجتماع الثاني “الارتقاء بالرعاية الصحية” بحضور عدد من الإدارات الحكومية.

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان ‏‎ان الاجتماع يستهدف تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض بأذن الله عبر تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة ، وكذلك تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية عبرالتغطية الأمثل والتوزيع الجغرافي العادل ، مؤكدا سموه أهمية تقديم الخدمات وتسخير جميع الإمكانات لخدمة المواطن في مجال الخدمات الصحية في محافظات ومراكز المنطقة، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وبناء أجيال صحية سليمة تواصل مسيرة البناء والتطور في بلادنا الغالية، مشيدًا بالتقدم الذي تحققه المنطقة في مؤشرات الأداء المعتمدة بوزارة الصحة.

وشدد سموه على أهمية استثمار فرص التحسين للمزيد من التميز بالخدمات الصحية في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وناقش الاجتماع تحديد كافة المواقع التي لم يتم تغطيتها بالخدمات الصحية ، وكيفية تسهيل الوصول لها وإعداد خطة شاملة تحتوي على الأمراض المعدية وكيفية التوعية عنها وسبل الوقاية منها وكذلك تقديم تصورعن كيفية تقديم الخدمات الصحية من خلال القطاع الخاص.

كما ناقش الاجتماع سبل الارتقاء بالخدمات الصحية في المنطقة، وتسهيل الحصول على الخدمة بشكل أسرع، وتقليص أوقات الانتظار للوصول إلى الأخصائيين والاستشاريين, أثر ذلك استكمل الاجتماع دراسة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة .