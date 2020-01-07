كاميرات المراقبة توثق تردد امرأة ألقت مولودها في القمامة

بكين(صدى):

وثقت كاميرات المراقبة في الصين، مشهد مروع لامرأة أقدمت على إلقاء مولودها في القمامة الذي لا يزال يحمل الحبل السري.

وأظهرت الكاميرا، السيدة التي سارت خطوات، ثم وقفت تلقي نظرة أخيرة، هل تراجع نفسها فيما فعلت.

وقالت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية إنها ألقت مولودها في صندوق قمامة قريب من مستشفى بنفس الشارع، وهو ما يرجح أنها وضعت الطفل في تلك المستشفى، إلا أنها رحلت بعد توقفها دون إنقاذ مولودها.

وحسب القانون الصيني، فإن الأم التي تتخلى عن مولودها تواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.