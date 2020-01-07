شاهد.. سارة الودعاني تخفي وجه زوجها في أول ظهور لهما سويا
أثارت خبيرة الجمال سارة الودعاني ، سخرية المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب ظهورها لأول مرة في صور وفيديو برفقة زوجها وهي تٌخفي وجهه .
وكانت نشرت الودعاني فيديو قصير لها برفقة زوجها ، إلا أنها حرصت على إخفاء وجهه واكتفت بالتعليق عليه: “فقرة اختياراتي اللي ماتعجبه للأبد”.
ومنعت الخبيرة خاصية التعليقات إلا أن المتابعين تمكنوا من إبداء آرائهم بعدما استعادت الفيديو بعض الحسابات الناشطة على التطبيق ، وأعرب الكثيرون عن سخريتهم واستغرابهم إخفاء وجه زوجها حتى الآن متسائلين عن سبب ذلك.
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