شاهد.. سارة الودعاني تخفي وجه زوجها في أول ظهور لهما سويا

أميرة خالد(صدى):

أثارت خبيرة الجمال سارة الودعاني ، سخرية المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب ظهورها لأول مرة في صور وفيديو برفقة زوجها وهي تٌخفي وجهه .

وكانت نشرت الودعاني فيديو قصير لها برفقة زوجها ، إلا أنها حرصت على إخفاء وجهه واكتفت بالتعليق عليه: “فقرة اختياراتي اللي ماتعجبه للأبد”.

ومنعت الخبيرة خاصية التعليقات إلا أن المتابعين تمكنوا من إبداء آرائهم بعدما استعادت الفيديو بعض الحسابات الناشطة على التطبيق ، وأعرب الكثيرون عن سخريتهم واستغرابهم إخفاء وجه زوجها حتى الآن متسائلين عن سبب ذلك.