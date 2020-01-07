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  3. شاهد.. سارة الودعاني تخفي وجه زوجها في أول ظهور لهما سويا

شاهد.. سارة الودعاني تخفي وجه زوجها في أول ظهور لهما سويا

شاهد.. سارة الودعاني تخفي وجه زوجها في أول ظهور لهما سويا
أميرة خالد(صدى):

أثارت خبيرة الجمال سارة الودعاني ، سخرية المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب ظهورها لأول مرة في صور وفيديو برفقة زوجها وهي تٌخفي وجهه .

وكانت نشرت الودعاني فيديو قصير لها برفقة زوجها ، إلا أنها حرصت على إخفاء وجهه واكتفت بالتعليق عليه: “فقرة اختياراتي اللي ماتعجبه للأبد”.

ومنعت الخبيرة خاصية التعليقات إلا أن المتابعين تمكنوا من إبداء آرائهم بعدما استعادت الفيديو بعض الحسابات الناشطة على التطبيق ، وأعرب الكثيرون عن سخريتهم واستغرابهم إخفاء وجه زوجها حتى الآن متسائلين عن سبب ذلك.


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