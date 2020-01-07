مجمع مستشفى احد العام ينفذ فرضية اختبار جاهزية المولدات الكهربائية

سعيد العجل(صدى):

نفذ مجمع مستشفى احد العام فرضية اختبار جاهزية المولدات الكهربائية وذلك بعد التنسيق مع شركة الكهرباء والجهات المختصة .

حيث تم فصل التيار الكهربائي عن المستشفى والمنطقة السكنية المحيطة به وعلى الفور استجابت المولدات اتوماتيكيا وكذلك احمال الطوارئ المثبتة على المولدات في مدة لا تتجاوز 20 ثانية , صرح بذلك مدير ادارة التواصل والعلاقات والتوعية المتحدث الرسمي بصحه المدينة

مؤيد ابوعنق كما جرى التأكد من قبل فريق المستشفى من ربط أنظمة الخدمات ( الهواء الطبي – الشفط الجداري – مضخات المياه للمستشفى – مضخات المياه للسكن ) على المولدات , وتمت اعادة التيار الكهربائي بنجاح عند تمام الساعة 4 عصرا أي بعد 20 دقيقة من فصل التيار الكهربائي .