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مجمع مستشفى احد العام ينفذ فرضية اختبار جاهزية المولدات الكهربائية

مجمع مستشفى احد العام ينفذ فرضية اختبار جاهزية المولدات الكهربائية
سعيد العجل(صدى):

نفذ مجمع مستشفى احد العام فرضية اختبار جاهزية المولدات الكهربائية وذلك بعد التنسيق مع شركة الكهرباء والجهات المختصة .

حيث تم فصل التيار الكهربائي عن المستشفى والمنطقة السكنية المحيطة به وعلى الفور استجابت المولدات اتوماتيكيا وكذلك احمال الطوارئ المثبتة على المولدات في مدة لا تتجاوز 20 ثانية , صرح بذلك مدير ادارة التواصل والعلاقات والتوعية المتحدث الرسمي بصحه المدينة
مؤيد ابوعنق كما جرى التأكد من قبل فريق المستشفى من ربط أنظمة الخدمات ( الهواء الطبي – الشفط الجداري – مضخات المياه للمستشفى – مضخات المياه للسكن ) على المولدات , وتمت اعادة التيار الكهربائي بنجاح عند تمام الساعة 4 عصرا أي بعد 20 دقيقة من فصل التيار الكهربائي .


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