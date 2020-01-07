حملة للتبرع بالدم أقامها الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع المدينة الطبية بجامعة الملك سعود

سعيد العجل(صدى):

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود خلال اليومين الماضية في مقر فرع الهيئة بمنطقة الرياض.

وشملت حملة التبرع بالدم منسوبي الهيئة بمنطقة الرياض والمركز الرئيسي والمتطوعين والمتطوعات ودعوة عامة لمن للجميع دون استثناء، وحقق الحملة نجاح حيث جمعت الحملة خلال اليومين الماضيين أكثر من عشرين لتر من الدم من أكثر من خمسون متبرع.

وقام معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي بافتتاح الحملة والتبرع بالدم، وبلغ عدد المتبرعين من منسوبي الهيئة ثلاثون متبرع ومن المتطوعين 7 متطوعين ومن عامة الموطنين والمقيمين 14 متبرع.

وتأتي هذه الحملة للدور الريادي للهيئة في العمل التطوعي والتوعوي ونشر ثقافة التطوع بين افراد المجتمع، وقال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض سعود الحربي أن الهيئة تحرص على مثل هذه المبادرات التطوعية التي من شأنها تعمل على تكاتف المجتمع ويأتي التبرع من بالدم من ضمن الأعمال التي نقوم بها كأعمال خير وتطوع خالصة لوجه الله لزرع العمل الخيري والتطوعي في منسوبي الهيئة والمتطوعين التابعين لها.