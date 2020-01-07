وظائف إدارية وفنية بأسواق عبدالله العثيم في الرياض
اطلقت أسواق عبدالله العثيم ، وظائف إدارية وفنية شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي مساعد إداري / فني شبكات ونظم حاسب / من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات).
وقالت أسواق العثيم ، إن الوظائف الشاغرة هي :-
1- مساعد إداري : يُشترط حصوله على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها تخصص علوم إدارية ، وبلا خبرة سابقة ، براتب 7,500 ريال.
التقديم عبر الرابط التالي: اضغط هنــــــــــا .
2- فني شبكات ونظم حاسب: يٌشترط حصوله على التعليم الفني العالي أو ما يعادله تخصص علوم الحاسب ، وخبرة 0 – 1 سنوات براتب شهري: 5,000 ريال.
واشارت أسواق العثيم أن التقديم متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد ، عبر الرابط التالي: اضغط هنـــــــــــا .
اترك تعليقاً