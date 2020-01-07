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وظائف إدارية وفنية بأسواق عبدالله العثيم في الرياض

وظائف إدارية وفنية بأسواق عبدالله العثيم في الرياض
فاطمة المالكي(صدى):

اطلقت أسواق عبدالله العثيم ، وظائف إدارية وفنية شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي مساعد إداري / فني شبكات ونظم حاسب / من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

وقالت أسواق العثيم ، إن الوظائف الشاغرة هي :-

1- مساعد إداري : يُشترط حصوله على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها تخصص علوم إدارية ، وبلا خبرة سابقة ، براتب 7,500 ريال.

التقديم عبر الرابط التالي: اضغط هنــــــــــا .

2- فني شبكات ونظم حاسب: يٌشترط حصوله على التعليم الفني العالي أو ما يعادله تخصص علوم الحاسب ، وخبرة 0 – 1 سنوات براتب شهري: 5,000 ريال.

واشارت أسواق العثيم أن التقديم متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد ، عبر الرابط التالي: اضغط هنـــــــــــا .


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