الهيئة العامة للمنافسة تطلق وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي رئيس وحدة إدارة المخاطر – الأمن السيبراني ممن لديهم مهارات في هذا المجال.

وقالت الهيئة ، أن الوظائف الشاغرة : رئيس وحدة إدارة المخاطر – الأمن السيبراني .

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو أمن المعلومات أو أحد المجالات ذات الصلة ، يمتلك خبرة تزيد عن 4 سنوات في أمن المعلومات وإدارة المخاطر وعمليات الأمن السيبراني ، ويمتلك يفضل الشهادات المهنية مثل CRISC أو CISSP أو ما يعادلها.

وأيضاً يمتلك مهارات العمل تحت الضغط وتلبية المواعيد النهائية ، مهارات الاتصال والإبلاغ ممتازة ، يجب إجادة اللغة الإنجليزية ، القدرة على التطبيق الفعال للمفاهيم الإحصائية للتحليل ، والقدرة على تقديم مخرجات عالية الجودة في الوقت المناسب.

واشارت الهيئة إلى أن التقديم متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد ، عبر الرابط التالي: (اضغط هنـــــــــا).