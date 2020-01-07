  • الثلاثاء 7

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. موعد صرف العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات وطريقة الإطلاع على قيمتها

موعد صرف العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات وطريقة الإطلاع على قيمتها

موعد صرف العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات وطريقة الإطلاع على قيمتها
علي القحطاني(صدى):

أكدت مصادر عن بدء صرف العلاة السنوية للمعلمين والمعلمات مضافة الرواتب بدءً من المرتب القادم ، وذلك من خلال نظام فارس .

ويتيح نظام فارس الإستعلام عن قيمة العلاوة من خلال الخطوات التالية :
1- قم بالدخول على حسابك على النظام .
2- اختيار الخدمة الذاتية .
3- اختيار الرواتب ثم كشف الرواتب ثم التعريف بالراتب .

الجدير بالذكر أن العلاوة السنوية تختلف وفق رواتب المعلمين ودرجاتهم الوظيفية ، فيما تتراوح لمعلمي المستوى الأول بين 300 إلى 600 ريال ، وتختلف على حسب المستويات وفق تصنيف وزارة الخدمة المدنية .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *