موعد صرف العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات وطريقة الإطلاع على قيمتها

علي القحطاني(صدى):

أكدت مصادر عن بدء صرف العلاة السنوية للمعلمين والمعلمات مضافة الرواتب بدءً من المرتب القادم ، وذلك من خلال نظام فارس .

ويتيح نظام فارس الإستعلام عن قيمة العلاوة من خلال الخطوات التالية :

1- قم بالدخول على حسابك على النظام .

2- اختيار الخدمة الذاتية .

3- اختيار الرواتب ثم كشف الرواتب ثم التعريف بالراتب .

الجدير بالذكر أن العلاوة السنوية تختلف وفق رواتب المعلمين ودرجاتهم الوظيفية ، فيما تتراوح لمعلمي المستوى الأول بين 300 إلى 600 ريال ، وتختلف على حسب المستويات وفق تصنيف وزارة الخدمة المدنية .