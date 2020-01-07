موعد صرف العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات وطريقة الإطلاع على قيمتها
أكدت مصادر عن بدء صرف العلاة السنوية للمعلمين والمعلمات مضافة الرواتب بدءً من المرتب القادم ، وذلك من خلال نظام فارس .
ويتيح نظام فارس الإستعلام عن قيمة العلاوة من خلال الخطوات التالية :
1- قم بالدخول على حسابك على النظام .
2- اختيار الخدمة الذاتية .
3- اختيار الرواتب ثم كشف الرواتب ثم التعريف بالراتب .
الجدير بالذكر أن العلاوة السنوية تختلف وفق رواتب المعلمين ودرجاتهم الوظيفية ، فيما تتراوح لمعلمي المستوى الأول بين 300 إلى 600 ريال ، وتختلف على حسب المستويات وفق تصنيف وزارة الخدمة المدنية .
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