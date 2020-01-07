دراسة: البخور لا يقل خطورة عن «التبغ» !

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة عن نتائج خطيرة للبخور ، مؤكدة أنه يزيد من الأمراض القلبية والرئوية .

وأكدت الدراسة التي أجرتها جامعة ” نيويورك أبو ظبي ” أن البخور يسبب تكون ميكروبات فموية تؤدي للإلتهاب تتطور بشكل مخيف مما يجعل تأثير البخور يقارب تأثير التبغ ويتسبب في تدهور الأسنان ويؤدي إلى أمراض الرئة والقلب ، وفقاً للعربية نت .

كما أكدت أن البخور يحتوي على نسب مرتفعة من الملوثات والمركبات الخطيرة منها أكسيد النيتروجين ، وأول وثاني أكسيد الكربون ، ومركبات عضوية متتطايرة ، مطالبة بمنع استخدامه .