فتاة إيرانية تكشف سر خطير أباح عنه «سليماني» في غرفتها
كشفت فتاة إيرانية عن سر خطير حول قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني الذي قتلته غارة أمريكية في بغداد ليل الخميس الماضي .
وظهرت الفتاة ” زينب ” في لقاء على وسائل إعلام إيرانية تؤكد أنها كانت من بين الذين التقوا سليماني قبل سنوات عندما قام بزيارة للقاء بعض أبناء قتلى الحرس الثوري ، وفقاً للعربية نت .
وكشفت أنها خلال اللقاء أبدت إعجابها بخاتم سليماني الذي يرتديه منذ سنوات ، وأنها طلبته منه فلم يمانع وخلعه من يده ، لكنها عادت وردته له .
وأضافت أنها طلبت من “سليماني ” أن يزورهم في البيت فكان رده ” سريعاً ” حسب قولها ، وزارها بالفعل في صباح اليوم التالي ، وأنها طلبت منه دخول غرفتها الخاصة فوافق .
وداخل الغرفة أطلعته على صورة لعماد مغنية القائد العسكري في ميلشيات حزب الله والذي قتل في دمشق عام 2008 بتفجير سيارة .
وهنا طلب ” سليماني ” من الجميع أن يخرج ليبوح لها بسر ، وقال لها أنه كان بجانب ” مغنية ” قبل قتله بدقيقتين فقط ، وهو ما يؤكد ما ذكرته وسائل إعلام بأن أمريكا كانت تنوي مقتله عام 2008 لكنها أحجمت .
الجدير بالذكر أن خاتم ” سليماني ” هو أول ما دل على وفاته إذ كانت جثته أشلاء إثر الغارة الجوية وبقى خاتمه ليعلن وفاته .
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