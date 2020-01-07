الإطاحة بالإرهابي «آل عمار» في القطيف

نايف السالم(صدى):

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الإرهابي محمد بن حسين علي آل عمار، بمحافظة القطيف، والمطلوب بالقائمة التاسعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية عام 2016م.

والإرهابي «آل عمار» متورط في اختطاف القاضي محمد عبدالله الجيراني بالإضافة إلى تورطع قي حوادث سرقات، إلى جانب علاقته بعدة عمليات إطلاق نار على رجال الأمن، واستهداف دورية أمنية في المنطقة الشرقية أثناء أدائها لمهماتها الأمنية في حي الخضرية بمدينة الدمام.

ويشتبه في تورط “آل عمار” في الاعتداء على رجل أمن من منسوبي شرطة الشرقية تعرض لإطلاق نار أثناء أداء عمله في بلدة المجيدية، واستشهد رجل الأمن إثر ذلك وأصيب زميله.

كما يشتبه في تورطه في حادثة إطلاق نار كثيف على ثلاثة من رجال الأمن ببلدة البحاري بمحافظة القطيف.