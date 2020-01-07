بالفيديو.. إعلامية سورية تسخر من دلع «حليمة بولند»

أميرة خالد(صدى):

فاجأت الإعلامية السورية أريج العبد الله زميلتها في المجال الإعلامي الكويتية حليمة بولند بفيديو هجومي عليها ، مؤكدة أن أسلوبها “ينرفزها ” .

ونشرت أريج فيديو لها بجوار شقيقتها وهي تتحدث بأسلوب يشابه ” بولند ” ، وقالت : أختي تتدلع مثلك أضربها لأن دلعك ينرفزني ويقهرني .

وردت عليها “بولند ” قائلة : الكيسة والنعومة فينا وفي أختك أنتي أيش يقهرك ، لترد “أريج ” عليها ” أغار” .

وأثار الفيديو جدل كبير بين المتابعين بين مؤيد ومعارض ، فمنهم من وافق أريج في رأيها واعتبر أن ” بولند ” تبالغ في أسلوبها أمام الكاميرا، بينما اعتبر البعض أنها طبيعة بولند وأنها لا تتصنع الأنوثة .