بور جعفري أكبر خسائر إيران بعد سليماني

طهران(صدى):

كشفت وكالة إيرانية دولية معلومات عن أقرب مساعدي قاسم سليماني وهو حسين بور جعفري الذي قُقتل خلال عملية استهداف سليماني في العراق ، حيث يُعد ضربة موجعة لإيران بعد سليماني ، وسيشاركه اليوم أيضاً مكان الدفن .

ووفقاً ما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية ، ولد مساعد سليماني عام 1967بجنوب شرقي إيران، ورافق قاسم سليماني على مدى سنوات طويلة حتى لقب بكاتم أسراره، وصندوقه الأسود.

خلال تقديم العزاء لأسرته، قال رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، إن بوري جعفري قدم خدمات كثيرة، وكان مخلصاً وفعالاً .. فقد خسرنا طاقة كبيرة ”، بحسب ما نقلت وكالة إيسنا.

يذكر أن مقتل سليماني صعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران، حيث تبادل مسؤولو البلدين صولات من التهديدات.