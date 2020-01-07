إخلاء سبيل زوج نانسي عجرم مع منعه من السفر

بيروت(صدى):

قررت النيابة العامة اللبنانية الإفراج عن زوج الفنانة نانسي عجرم ، الدكتور فادي الهاشم في القضية التي أثيرت أول امس الأحد عندما قتل شخص اقتحم فيلته الخاصة بدافع السرقة فجراً إثر تبادل في إطلاق النار.

وأكدت النيابة العامة أن إخلاء سبيل المتهم جاء بعدالإطلاع على كاميرات المراقبة والأدلة الجنائية والإستماع لكافة الشهود ، إذ تبين أنه كان في حالة دفاع مشروع عن النفس ، فيما كشفت تقارير أنه كان في حالة دفاع مشروع عن النفس .

وكانت هناك أنباء حول حقيقة الرجل الذي قتله زوج الفنانة اللبنانية إذ قيل أنه كان يعمل في الفيلا ، إلا أن محامي الأسرة نفى الأمر .

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