«المراعي» تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض
كشفت شركة المراعي عن توفر وظائف شاغرة في مقر الشركة بالرياض وذلك بمسمى “مدير تسويق تجاري ” في قطاع الألبان .
وأوضحت الشركة الشروط المطلوبة على النحو التالي :
1-درجة البكالوريوس تخصص الأعمال أو التسويق.
2– خبرة 10 سنوات على الأقل في وظيفة التسويق التجاري ضمن بيئة تصنيع الأغذية أو المشروبات متعددة الجنسيات.
3. – خبرة إدارية عليا على الأقل 5 سنوات في وظيفة التسويق التجاري (ويفضل الآن وظيفة TM).
4-التعامل مع كبار تجار التجزئة.
5- مهارات التحليل والتأثير والعروض التقديمية.
6- الألفة مع JDA Intactix و MS office أو أدوات تكنولوجيا المعلومات المكافئة.
7-توفر أوراق اعتماد تسويق تجاري أثبتت جدواها في بيئة صناعة الأغذية والمشروبات متعددة الجنسيات.
وأكدت الشركة على توفر العديد من مزايا ” رواتب مجزية ، بدل سكن ، بدل سيارة ، تغطية طبية ، بدل تعليم أطفال ، مكافآت تقديرية .
وأبانت أنه يمكن التقديم على الرابط التالي من هنــــــا .
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