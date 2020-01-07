«المراعي» تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المراعي عن توفر وظائف شاغرة في مقر الشركة بالرياض وذلك بمسمى “مدير تسويق تجاري ” في قطاع الألبان .

وأوضحت الشركة الشروط المطلوبة على النحو التالي :

1-درجة البكالوريوس تخصص الأعمال أو التسويق.

2– خبرة 10 سنوات على الأقل في وظيفة التسويق التجاري ضمن بيئة تصنيع الأغذية أو المشروبات متعددة الجنسيات.

3. – خبرة إدارية عليا على الأقل 5 سنوات في وظيفة التسويق التجاري (ويفضل الآن وظيفة TM).

4-التعامل مع كبار تجار التجزئة.

5- مهارات التحليل والتأثير والعروض التقديمية.

6- الألفة مع JDA Intactix و MS office أو أدوات تكنولوجيا المعلومات المكافئة.

7-توفر أوراق اعتماد تسويق تجاري أثبتت جدواها في بيئة صناعة الأغذية والمشروبات متعددة الجنسيات.

وأكدت الشركة على توفر العديد من مزايا ” رواتب مجزية ، بدل سكن ، بدل سيارة ، تغطية طبية ، بدل تعليم أطفال ، مكافآت تقديرية .

وأبانت أنه يمكن التقديم على الرابط التالي من هنــــــا .