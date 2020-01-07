بالفيديو.. شركة سوني تفاجىء الجميع بأول سيارة كهربائية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أعلنت شركة Sony عن أول سيارة لها على الإطلاق، وأطلقت نموذجها الأولي القوي في معرض إلكترونيات المستهلك (CES) في لاس فيغاس، وجاء ذلك عقب الكشف عن شعار PlayStation 5.

وألمحت شركة Sony إلى أن النموذج الأولي مصممٌ ليكون سيارة كهربائية، وسلطت الضوء على القدرة على التكيف وقدرات التحديث السحابية المستمرة، لكن مفهوم السيارة الكهربائية لا يحمل اسمًا حتى الآن سوى اسم رمزي Safety Cocoon.

أتت سيارة السيدان ذات المفهوم الكهربائي باللون الفضي الرائع، وخطفت أنظار الحضور بانسيابتها وأناقتها المذهلتين، بمكابح سيراميك كربونية، وتتميز بقدرات صوتية ومرئية وتقنية استشعار متطورة.

تم تجهيز المقصورة الداخلية من السيارة بمكبرات صوت مصممة لوضع تجربة صوتية 360 درجة، كما تتميز بشاشة ترفيه بانورامية.