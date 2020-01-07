خيسوس يكشف عن الصفقة التي حيرت الهلال

نواف السالم(صدى):

كشف مدرب الهلال جورجي خيسوس السابق عن محاولات سابقة لضم نجم خط وسط نادي بنفيكا، أندرياس ساماريس خلال فترة توليه تدريب الهلال .

وأكد خيسوس في تصريحات له أنه حاول مراراً ضم اللاعب لكنه كان رافضاًويفضل اللعب في الدوري الأوروبي ، مشيراً إلى مهاراته الفائقه .

الجدير بالذكر أن ساماريس “31 ” عام يلعب في خط وسط بنفيكا ، وسبق له اللعب مع نادي بانيونيوس و نادي أوليمبياكوس و باناتشايكي و باو فاردا ولعب أيضاً مع منتخب اليونان لكرة القدم في سنة 2013 وكان مع منتخب اليونان في كأس العالم لكرة القدم 2014 .