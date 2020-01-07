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الحزن يخيم على الوسط الرياضي بعد وفاة «العويران»

الحزن يخيم على الوسط الرياضي بعد وفاة «العويران»
نواف السالم(صدى):

تأثرت الجماهير الرياضية والعاملين بالوسط الرياضي بنبأ وفاة لاعب المنتخب الوطني والهلال السابق ” خميس العويران ” الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض .

ونعى المسؤولون بهيئة الرياضة والكوادر الرياضية والجماهير اللاعب الذي قدم مشوار رياضي طويل وأمتع جمهوره على منذ عام 1987 م في نادي الهلال والإتحاد والمنتخب ، فضلاً عن مشاركاته الدولية في كأس آسيا عام 1996 م ، وكأس العالم عامي 1998 ، و2002 .

وجددت الأوساط الرياضية الحديث حول إنجازات العويران في التقدم بالكرة السعودية وجهوده التي بذلها في خدمة الساحرة المستديرة ، داعين الله تعالى أن يتغمده بالرحمة والمغفرة .

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