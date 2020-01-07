«الخفافيش» تحاول انتزاع الفوز في منافسات شرسة على أرض جدة

ماجد محمد(صدى):

تترقب جماهير فالنسيا منافسات كأس السوبر الإسباني المنعقدة في جدة والتي تنطلق غداً الأربعاء وتستمر حتى 12 يناير الجاري .

ومن المنتظر أن يشارك فالنيسيا المعروف بـ “الخفافيش ” مع ريال مدريد وبرشلوة وأتليتيكو مدرييد ، وسيدأ المنافسة مع ريال مدريد في نصف النهائي ، على أن يشارك الفائز منهما مع الفائز من مواجهة برشلونة وأتليتكو في منافسات شرسة .

ويحاول فالنيسيا اقتناص الفوز إذ يحتل مركز غير جيد في لدوري الإسباني حيث لم يحقق اللقب سوى مرة واحدة منذ تحديد نظام البطولة بشكلها الرسمي علم 1982 ، فيما حل وصيفاً 3 مرات .