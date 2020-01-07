«موهبة» تدشن ملتقى الشتاء لتدريب 620 طالباً وطالبة للمشاركة في الأولمبيادات الدولية

سعيد العجل(صدى):

أطلقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” -مؤخراً- ملتقى الشتاء 2020 لتدريب وإعداد الفرق العلمية في مجالات: المعلوماتية، الرياضيات، الأحياء، الفيزياء، الكيمياء، والعلوم، بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، والهيئة الملكية بالجبيل، وجامعة الأميرة نورة بالرياض.

ويتلقى 620 طالباً وطالبة من مختلف مناطق المملكة تدريباً علمياً مكثفاً على يد نخبة من الخبراء السعوديين والأجانب من ذوي الخبرة والكفاءة، في المعلوماتية، الرياضيات، الأحياء، الفيزياء، العلوم، والكيمياء، وممن سبق لهم المشاركة في الأولمبيادات الدولية كطلاب وحققوا عدة ميداليات، بإجمالي عدد ساعات تدريبية يتجاوز 760 ساعة على مدى 12 يوماً.

ويتم في نهاية ملتقى الشتاء اختيار فرق المملكة المشاركة في المسابقات والمحافل العلمية الدولية خلال عام 2020، وترشيح آخرين للانتقال لمستويات تدريبية أعلى، وحضور الملتقيات التدريبية التي تقيمها مؤسسة “موهبة” كل عام.

وتستضيف الجهات الثلاث طلاب وطالبات المستويات الأربعة في فريق الكيمياء لتلقي تدريبهم ضمن ملتقى الشتاء، حيث يخضع 72 طالباً وطالبة في المستوى الأول، لتدريب في الهيئة الملكية بالجبيل وجامعة الأميرة نورة بالرياض؛ بواقع 77 ساعة تدريبية ولمدة 11 يوماً، ويتلقى 38 طالباً وطالبة من المستويين الثاني والثالث تدريبهم في جامعة (كاوست) طوال 12 يوماً بإجمالي 92 ساعة تدريبية.

ويستكمل فريق المعلوماتية من طلاب وطالبات المستويين الأول والثاني برنامجهم التدريبي في جامعة (كاوست)، بإجمالي 92 ساعة تدريبية على مدى 12 يوماً، ويضم الفريق 26 طالباً وطالبة في المستوى الأول، و11 طالباً وطالبة في المستوى الثاني.

ويتلقى 116 طالباً وطالبة من فريق الرياضيات في المستويين الأول والثاني برنامجهم التدريبي الذي يستمر 11 يوماً في الهيئة الملكية بالجبيل وجامعة الأميرة نورة، بواقع 80 ساعة تدريبية، بينما يستمر 40 طالباً وطالبة موزعين على أربعة مستويات متدرجة الصعوبة، في برنامجهم التدريبي في جامعة (كاوست)، بإجمالي 88 ساعة تدريبية في 12 يوماً.

ويخضع 137 طالباً وطالبة في المستويين الأول والثاني في فريق العلوم لتدريب في الهيئة الملكية بالجبيل وجامعة الأميرة نورة بالرياض، حيث يتلقى 100 طالب وطالبة في المستوى الأول تدريبات في تخصصي الرياضيات والأحياء، بعد أن بدأوا الدورات الأساسية في الكيمياء والفيزياء، بينما يستمر تدريب 37 طالباً وطالبة في المستوى الثاني، للترشح للتدريب المكثف في جامعة (كاوست)، التي تستضيف 20 طالباً وطالبة في المستوى الثالث لفريق العلوم على مدى 12 يوماً بعدد ساعات تدريب يصل إلى 92 ساعة.

كما ينتظم 75 طالباً وطالبة في المستوى الأول لفريق الأحياء، في برنامج تدريبي ضمن ملتقى الشتاء في كل من الهيئة الملكية بالجبيل، وجامعة الأميرة نورة بالرياض، يتلقون خلاله 77 ساعة تدريبية، على مدى 11 يوماً، بينما يستكمل 23 طالباً وطالبة، في المستويين الثاني والثالث، برنامجهم التدريبي في جامعة (كاوست)، بإجمالي 92 ساعة تدريبية خلال 12 يوماً.

ويتلقى فريق الفيزياء في المستويات الأول والثاني والثالث والرابع تدريباته في كل من الهيئة الملكية بالجبيل، وجامعة الأميرة نورة بالرياض، وجامعة كاوست في جدة.

ويخضع 46 طالباً و26 طالبة من المستوى الأول لفريق الفيزياء لبرنامج تدريبي يستمر 11 يوماً، بإجمالي 77 ساعة تدريبية، فيما يستكمل 30 طالباً وطالبة في المستويات الثاني والثالث والرابع برنامجهم التدريبي في جامعة (كاوست)، لمدة 12 يوماً بإجمالي 92 ساعة تدريبية.

ويأتي ملتقى الشتاء 2020 من منطلق رؤية 2030 التي تهدف إلى المشاركة في المسابقات العلمية الدولية، ويعد باكورة الملتقيات التدريبية التي تقيمها مؤسسة “موهبة” سنوياً، وبداية مسيرة الموهوبين والموهوبات لنيل شرف تمثيل الوطن في المحافل الدولية.