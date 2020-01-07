مذيعة تفضح «ترامب» : طلب مني تبادل القبلات في البيت الأبيض
يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهام جديد بالتحرش الجنسي ، إذ كشفت كورتني فريل، المذيعة السابقة في شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أنه طلب منها تبادل القبلات في البيت الأبيض .
وفجرت المذيعة تلك الأسرار في مذكراتها التي نشرتها في كتاب جديد ، مشيرة إلى أن ” ترامب ” قال لها :
يجب أن تأتي فجأة في وقت ما إلى مكتبي، حتى نتمكن من تبادل القبل ، ووصفها بأنها الصحفية ” الأكثر إثارة في البلاد ” .
وقالت “فريل ” أنها ردت عليه قائلة : دونالد، أعتقد أن كلانا متزوج ، مشيرة إلى أنها أصبحت في موقف صعب عند تقديم تقارير إخبارية عن ترامب بشكل جاد ، بسبب تلك الدعوة الغريبة .
وأضافت : لقد أغضبني في ما بعد أنه كان ينعت جميع النساء اللواتي سردن قصصا مماثلة عن تحرشاته الوقحة، بأنهن كاذبات. أنا أصدقهن تماما ، أما الآن فيمكنني على الأقل أن أقول على سبيل المزاح إنني كدت أطارح الرئيس الغرام، لكنني نجوت .
الجدير بالذكر أن “ترامب ” واجه انهامات سابقة بالتحرش بالنساء إلا أنه نفى ذلك .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90584 ] نشر منذ 8 دقائق
وينك من زمان ..