مذيعة تفضح «ترامب» : طلب مني تبادل القبلات في البيت الأبيض

واشنطن(صدى):

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهام جديد بالتحرش الجنسي ، إذ كشفت كورتني فريل، المذيعة السابقة في شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أنه طلب منها تبادل القبلات في البيت الأبيض .

وفجرت المذيعة تلك الأسرار في مذكراتها التي نشرتها في كتاب جديد ، مشيرة إلى أن ” ترامب ” قال لها :

يجب أن تأتي فجأة في وقت ما إلى مكتبي، حتى نتمكن من تبادل القبل ، ووصفها بأنها الصحفية ” الأكثر إثارة في البلاد ” .

وقالت “فريل ” أنها ردت عليه قائلة : دونالد، أعتقد أن كلانا متزوج ، مشيرة إلى أنها أصبحت في موقف صعب عند تقديم تقارير إخبارية عن ترامب بشكل جاد ، بسبب تلك الدعوة الغريبة .

وأضافت : لقد أغضبني في ما بعد أنه كان ينعت جميع النساء اللواتي سردن قصصا مماثلة عن تحرشاته الوقحة، بأنهن كاذبات. أنا أصدقهن تماما ، أما الآن فيمكنني على الأقل أن أقول على سبيل المزاح إنني كدت أطارح الرئيس الغرام، لكنني نجوت .

الجدير بالذكر أن “ترامب ” واجه انهامات سابقة بالتحرش بالنساء إلا أنه نفى ذلك .