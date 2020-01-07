«مصطفى خاطر» يهنئ زوجته برسالة عاطفية في عيد ميلادها والجمهور يتفاعل

القاهرة(صدى):

تفاعل جمهور الفنان المصري مصطفى خاطر مع رسالته العاطفية الرقيقة لزوجته والتي هنأها بها في عيد ميلادها .

وقال ” خاطر ” عبر موقع ” إنستجرام ” : كل سنة وأنتِ طيبة يا روح قلبي، ربنا يخليكي ليا يا رب ودايمًا مع بعض ، لتنهال عليه التعليقات المهنئة والمتمنية لهما حياة سعيدة .

الجدير بالذكر أن الفنان المصري سيشارك مع الفنانين علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وحمدي الميرغني في عمل فني جديد خلال 2020 ، وذلك بعد نجاحهم الكبير في العمل الفني الكوميدي “مسرح مصر ” .