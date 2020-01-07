  • الثلاثاء 7

    يناير

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. «مصطفى خاطر» يهنئ زوجته برسالة عاطفية في عيد ميلادها والجمهور يتفاعل

«مصطفى خاطر» يهنئ زوجته برسالة عاطفية في عيد ميلادها والجمهور يتفاعل

«مصطفى خاطر» يهنئ زوجته برسالة عاطفية في عيد ميلادها والجمهور يتفاعل
القاهرة(صدى):

تفاعل جمهور الفنان المصري مصطفى خاطر مع رسالته العاطفية الرقيقة لزوجته والتي هنأها بها في عيد ميلادها .

وقال ” خاطر ” عبر موقع ” إنستجرام ” : كل سنة وأنتِ طيبة يا روح قلبي، ربنا يخليكي ليا يا رب ودايمًا مع بعض ، لتنهال عليه التعليقات المهنئة والمتمنية لهما حياة سعيدة .

الجدير بالذكر أن الفنان المصري سيشارك مع الفنانين علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وحمدي الميرغني في عمل فني جديد خلال 2020 ، وذلك بعد نجاحهم الكبير في العمل الفني الكوميدي “مسرح مصر ” .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *